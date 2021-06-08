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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:١٩ م

وزير الخارجية يجري مباحثات مع المبعوث الاممي الخاص الى افغانستان

وزير الخارجية يجري مباحثات مع المبعوث الاممي الخاص الى افغانستان

التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" اليوم الثلاثاء، مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون افغانستان "جان انرو".

وافادت وكالة مهر للأنباء أن الخارجية الايرانية صرّحت، بان ظريف اجرى مباحثات اليوم، مع المبعوث الاممي الخاص بالشؤون الافغانية، في طهران

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، التقى وزير الخارجية الايراني بممثل الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون اليمن.

رمز الخبر 1915163
https://ar.mehrnews.com/news/1915163/

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