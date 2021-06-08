وزير الخارجية يجري مباحثات مع المبعوث الاممي الخاص الى افغانستان

وافادت وكالة مهر للأنباء أن الخارجية الايرانية صرّحت، بان ظريف اجرى مباحثات اليوم، مع المبعوث الاممي الخاص بالشؤون الافغانية، في طهران

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، التقى وزير الخارجية الايراني بممثل الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون اليمن.