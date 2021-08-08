ظريف يجري محادثات مع مبعوث أمين العام للأمم المتحدة حول أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان الذي زار طهران على رأس وفد لتبادل وجهات النظر مع مسؤولي وزارة الخارجية.

وفي هذا اللقاء، أشار ظريف إلى الوضع الخطير في أفغانستان والتعقيد المتزايد لأوضاع هذا البلد، معتبرا السياسات الخاطئة للقوى الأجنبية عوامل مهمة في الوضع الراهن في أفغانستان.

وأعلن ظريف عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة وتسهيل المحادثات بين الأطراف الأفغانية من أجل دفع عملية السلام في أفغانستان.

وقال لايمكن حل مشكلة البلاد إلا من خلال المحادثات الأفغانية.

كما أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، في هذا الاجتماع، على أهمية دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى في المنطقة في المساهمة في عملية السلام الأفغانية، وقال: التعاون الجماعي وحده هو الذي يمكنه تقليل حدة الوضع في أفغانستان.

وشدد على أهمية المحادثات الأفغانية باعتبارها السبيل الوحيد لتجاوز الوضع الحالي في أفغانستان واعتبر أن محادثاته في طهران مفيدة ومهمة.

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