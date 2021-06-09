الانتخابات ستجرى بأقصى قدر من مراعاة الظروف الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عبد الرضا رحماني فضلي اليوم الاربعاء على هامش الاجتماع التنسيقي للانتخابات "اليوم عقدنا اجتماعا مشتركا للمجلس التنفيذي المركزي مع مقر الانتخابات في البلاد لمناقشة التقارير والتعليقات في هذا المجال.

وأضاف وزير الداخلية: "صدر اليوم تقرير مفصل بشآن أمن الانتخابات ، والإجراءات المتخذة لضمان أمن الانتخابات منذ كانون الثاني الماضی وتم انشاء اللجنة الأمنية للانتخابات والأطلس الانتخابي.

وأضاف: "تم تقديم ايضاحات حول زيادة عدد الفروع وساعات التصويت من اجل مراقبة الظروف الصحية منعا لتفشي كورونا.

وأعرب وزير الداخلية عن أمله في أن تتم الانتخابات مع مراعاة الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل أقصى قدر من مراعاة الظروف الصحية.

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