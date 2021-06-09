  1. إيران
  2. المجتمع
٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:٣٤ م

وزير الداخلية الإيراني:

الانتخابات ستجرى بأقصى قدر من مراعاة الظروف الصحية

الانتخابات ستجرى بأقصى قدر من مراعاة الظروف الصحية

قال وزير الداخلية ان الانتخابات ستجری مع مراعاة اقصى قدر من البروتوکولات الصحية منعا لتفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عبد الرضا رحماني فضلي اليوم الاربعاء على هامش الاجتماع التنسيقي للانتخابات "اليوم عقدنا اجتماعا مشتركا للمجلس التنفيذي المركزي مع مقر الانتخابات في البلاد لمناقشة التقارير والتعليقات في هذا المجال.

وأضاف وزير الداخلية: "صدر اليوم تقرير مفصل بشآن أمن الانتخابات ، والإجراءات المتخذة لضمان أمن الانتخابات منذ كانون الثاني الماضی وتم انشاء اللجنة الأمنية للانتخابات والأطلس الانتخابي.

وأضاف: "تم تقديم ايضاحات حول زيادة عدد الفروع وساعات التصويت من اجل مراقبة الظروف الصحية منعا لتفشي كورونا.

وأعرب وزير الداخلية عن أمله في أن تتم الانتخابات مع مراعاة الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل أقصى قدر من مراعاة الظروف الصحية.

/انتهى/

رمز الخبر 1915195
https://ar.mehrnews.com/news/1915195/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات