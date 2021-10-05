معركة الاسرى مفتوحة والمقاومة لن تتركهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت لجان المقاومة" لن نتخلى عن اسرانا في سجون العدو الصهيوني ونؤكد دعمنا واسنادنا لهم ولن نسمح لكيان الارهاب والاجرام ومصلحة سجونه الاستفراد بهم .

ودعت لجان المقاومة اهلنا وجماهير شعبنا في الداخل المحتل والقدس والضفة وغزة والشتات الى هبة جماهيرية ورسمية لمساندة الاسرى الابطال في انتزاع مطالبهم وحقوقهم وحريتهم من انياب العدو الصهيوني المجرم .

وحملت لجان المقاومة العدو الصهيوني وقادة مصلحة سجونه المجرمين المسئولية الكاملة عن حياة "الاسرى المضربين عن الطعام "وابطال نفق الحرية" وكل الاسرى البواسل الذين يتعرضون لأبشع انواع التنكيل والتعذيب والاجرام الصهيوني .

وأشارت لجان المقاومة العدو الصهيوني واهم اذا اعتقد ان الشعب الفلسطيني الحر ومقاومته الابية سيتركان الاسرى يواجهون الهجمة البربرية التي تقوم بها مصلحة السجون ضد الاسيرات والاسرى الابطال وحدهم، مشددةً على ان قضيتهم على راس مهام ابطال الوية الناصر صلاح الدين .

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