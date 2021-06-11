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١١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٣:٢٨ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 9966 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية

تسجيل 9966 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية

أعلنت دائرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 9966 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في مختلف مدن البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت وزارة الصحة، في بيان صادر اليوم الجمعة، ان 1327 مصابا جديدا بفيروس كورونا تم ارقادهم في المستشفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأعربت الوزارة عن اسفها لتسجيل 124 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بكورونا خلال 24 ساعة مضت فيما بلغ اجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في ايران 81 الفا و 796 شخصا.

ولفتت الوزارة الى ان اجمالي المتعافين في البلاد بلغ مليونين و 624 الفا و 802 شخصا منذ تفشي الوباء.

واشار الى تطعيم 4 ملايين و 295 الفا و 807 شخصا بلقاحات مضادة لكورونا لحد الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1915231
https://ar.mehrnews.com/news/1915231/

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