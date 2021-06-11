تسجيل 9966 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت وزارة الصحة، في بيان صادر اليوم الجمعة، ان 1327 مصابا جديدا بفيروس كورونا تم ارقادهم في المستشفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأعربت الوزارة عن اسفها لتسجيل 124 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بكورونا خلال 24 ساعة مضت فيما بلغ اجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في ايران 81 الفا و 796 شخصا.

ولفتت الوزارة الى ان اجمالي المتعافين في البلاد بلغ مليونين و 624 الفا و 802 شخصا منذ تفشي الوباء.

واشار الى تطعيم 4 ملايين و 295 الفا و 807 شخصا بلقاحات مضادة لكورونا لحد الآن.

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