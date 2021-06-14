تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاثنين 14 حزيران/يونيو)، عن تسجيل عشرة آلاف و715 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و39 الفا و432 شخصا.

وأضافت أن 1246 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و416 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و666 ألفا و601 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 21 مليونا و619 الفا و536 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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