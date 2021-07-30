تسجيل 24715 إصابة و 270 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورد في بيان يومي صادر عن قسم العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة الايرانية ان 270 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها في مختلف ارجاء البلاد جراء الاصابة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واضافت: إن اجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء الاصابة بهذا الوباء بلغ 90344 شخصا منذ تفشي كورونا في البلاد.

ونوهت الوزارة الى ان اجمالي المتعافين من الوباء بلغ 3 ملايين و 348 الفا و363 شخصا منذ تفشي كورونا في البلاد.

واشارت الى تطعيم 12 مليون و 18 الفا و 648 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في مختلف محافظات البلاد لحد الآن.

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