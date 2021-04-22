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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٠٧ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 453 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 453 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية عن تسجيل 24092 اصابة و453 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية اعلنت عن تسجيل 24092 اصابة و453 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واوضحت الوزارة في تقريرها اليومي اليوم الخميس: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 24092 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و 335 الفا و 905 اشخاص من ضمنهم 5038 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 837 الفا و 590 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 453 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 68 الفا و 366 شخصا.

واعلنت وزارة الصحة بانه تم لحد الان اجراء 14 مليونا و 854 الفا و 140 اختبارا للكشف عن الاصابة بكورونا. وقالت ان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 301 والبرتقالية 95 والصفراء 45 و الزرقاء 7 مدن فقط.

/انتهى/

رمز الخبر 1913831
https://ar.mehrnews.com/news/1913831/

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