رئيسي: المنتجون المحليون قادرون على انتاج مليوني سيارة سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء،أنه قال رئيسي، في تصريحه اليوم الجمعة، إن انتاج السيارات في البلاد لايسد الحاجة الداخلية حاليا حيث يتم انتاج نحو مليون سيارة سنويا.

واضاف: بالنظر الى البنى التحتية المتاحة في البلاد على صعيد انتاج السيارات نستطيع رفع الانتاج الى مليون و 600 الف سيارة سنويا في المرحلة الاولى ومن ثم رفع الانتاج الى مليوني سيارة سنويا في المرحلة الثانية.

ولفت الى انه بالامكان توظيف قطاع الصناعات الدفاعية لتنمية تكنولوجيا صناعة السيارات في البلاد.

وأكد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل في انتاج أجزاء السيارات للحفاظ على الاستقلال في هذا القطاع الصناعي وزيادة فرص العمل لشبان البلاد.

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