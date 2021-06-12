المنتجون المحليون قادرون على انتاج مليوني سيارة سنويا/تسجيل 124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

رئيسي: المنتجون المحليون قادرون على انتاج مليوني سيارة سنويا

قال المرشح الرئاسي الايراني ابراهيم رئيسي ان المنتجين المحليين قادرون على انتاج مليوني سيارة سنويا.

إيران تستعيد حقها في التصويت بالأمم المتحدة

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، دفع إيران المتأخرات للأمم المتحدة واستعادة حقها في التصويت بالمنظمة.

ايران تسدد رسوم العضوية في منظمة الامم المتحدة

سدد البنك المركزي الايراني رسوم اشتراك وعضوية حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة البالغة اكثر من 16 مليون دولار.

تحت إشراف وزارة الصحة؛ مساهمة العتبة الرضوية في تدشين خط إنتاج لقاح "فخرا"/إهداء أراضي لبناء 6 آلاف وحدة سكنية

أعلن وکیل سادن العتبة الرضویة المقدسة عن تدشين خط إنتاج لقاح "فخرا" المضاد لكورونا من خلال الشراكة بين العتبة الرضوية ووزارة الدفاع الإيرانية وذلك تحت إشراف وزارة الصحة.

خطيب السنة في كردستان ايران: سنشارك في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية بقوّة

قال خطيب أهل السنة في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان /غرب ايران/ ماموستا فائق رستمي ان شعبنا لاسيما أهالي المحافظة سيشاركون بصورة ملحمية في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية ويلقون اليأس على الاعداء.

الصحة الايرانية: تسجيل 9966 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية

أعلنت دائرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 9966 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في مختلف مدن البلاد.

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