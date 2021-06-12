العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" نشرت مقتطفات منها مساء الجمعة: "لدينا علاقات ثنائية تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف بوتين، ردا على سؤال حول وصفه بالقاتل من قبل بايدن، أنه سمع "عشرات الاتهامات من هذا القبيل".

وصرح في هذا السياق: "عملت دائما في مصلحة الشعب الروسي والدولة الروسية. والأحكام الملصقة المختلفة ليست أمرا أشعر بسببها بأي قلق على الإطلاق".

كما اعتبر بوتين أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "شخصية استثنائية وموهوبة"، وأشار إلى أن بايدن "يختلف جذريا" عن سلفه.

ولفت بوتين إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي "سياسي محترف حيث يعمل في مجال السياسة تقريبا كل حياته الراشدة" ولهذا السبب لا يتوقع أن "يتخذ خطوات مندفعة".

وتأتي هذه المقابلة في ظل الاستعدادات لأول قمة بين بوتين وبايدن تستضيفها يوم 16 حزيران مدينة جنيف السويسرية.

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