الكرملين يعلن الوفد المرافق لبوتين في قمته مع بايدن وبرنامج اللقاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيرافق الرئيس الروسي، مساعده يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

كما سيضم الوفد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، دميتري أوشاكوف، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول عقد مؤتمر صحفي مشترك، بين بوتين وبايدن بعد القمة.

وبخصوص احتمال توقيع وثائق في ختام القمة قال أوشاكوف، إن هذه المسألة لم يتم حسمها حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تجري مشاورات حول هذا الموضوع.

وقال مساعد الرئيس الروسي إن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تكاد تكون في "نقطة حرجة"، مشيرا إلى أن القمة يجب أن تساعد في التقريب بين المواقف.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي مجموعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك أوكرانيا وسوريا.

كما سيناقش الرئيسان العلاقات بين البلدين، والاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة وباء كورونا.

/انتهى/