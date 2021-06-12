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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٢:١٦ م

هآرتس: حملة فلسطينية للمطالبة باستقالة أو إقالة محمود عباس

هآرتس: حملة فلسطينية للمطالبة باستقالة أو إقالة محمود عباس

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، إن 3000 أكاديمي ومثقف فلسطيني وقعوا على عريضة في الأيام الأخيرة تطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالاستقالة أو إقالته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الكاتبة في الصحيفة العبرية، أميرة هاس، أن مجموعة من الأكاديميين والمثقفين قاموا بصياغة العريضة بقصد التوقيع على عدة مئات من التواقيع، ولكن سرعان ما نمت المبادرة إلى حوالي 3000 توقيع.

وأضافت الصحفية أن السلطة الفلسطينية في عهد محمود عباس أصبحت "مؤسسة دكتاتورية يسيطر عليها شخص واحد".

وأشارت إلى أن العريضة تسببت بضجة كبيرة في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري - على الرغم من الهدوء في الشارع الفلسطيني لبعض الوقت، إلا أن هذا المطلب باستقالة عباس أو إقالته أصبح جزءًا من الخطاب العام الفلسطيني.

/انتهى/

رمز الخبر 1915256
https://ar.mehrnews.com/news/1915256/

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