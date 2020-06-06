نرحب بمبادرة محمود عباس للمصالحة الوطنية إن وصلتنا رسالته

وجاءت اقوال ابو مرزوق ردا على تصريحات عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بشأن رسالة الرئيس الى كافة الفصائل الفلسطينية لانجاز المصالحة.

وونقل ابو مرزوق عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي قوله بأن: "الرئيس محمود عباس، قد ارسل برسالة الى كافة الفصائل الفلسطينية، وبضمنها حركتي حماس والجهاد، لانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، لانها شرط الانتصار على الاحتلال، وحركة فتح بانتظار رد الفصائل"، مضيفا: ردنا إيجابي، ولكننا في انتظار الرسالة.

وقال زكي، مخاطبا حركتي حماس والجهاد الاسلامي: نقول لاخوتنا في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لقد حانت ساعة الحقيقة، طالبتمونا بوقف التنسيق الامني مع امريكيا وإسرائيل، واوقفاه، ونحن ننتظر ردكم".