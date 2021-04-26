محمود عباس يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، مواقفه الأخيرة بشأن إجراء الانتخابات الوطنية الفلسطينية في القدس المحتلة.

وبحسب التقرير، قال في هذا الصدد: القدس هي الخط الأحمر للفلسطينيين. من الطبيعي أنه بدون القدس لن تكون الانتخابات الوطنية الفلسطينية ممكنة. نواصل التأكيد على موقفنا من ضرورة إجراء الانتخابات في القدس.

ويجب على المجتمع الدولي الضغط على الكيان المحتل لمنع تخريبها للانتخابات في القدس.

وكان عبد الله عبد الله، عضو حركة "فتح" الفلسطينية، أعلن في وقت سابق أن قادة الكيان الصهيوني أعلنوا بشكل رسمي معارضتهم لإجراء أي انتخابات في القدس المحتلة.

وتابع عضو حركة فتح تصريحاته: أبلغ مسؤولون الكيان المحتل قادة السلطة الفلسطينية رسميًا أنهم لن يسمحوا بإجراء انتخابات فلسطينية في "القدس المحتلة".

وقال صبري صيدوم عضو حركة "فتح" الفلسطينية بدون القدس المحتلة لن تكون هناك انتخابات". كما أعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع في القدس المحتلة بعد الاشتباكات الأخيرة.

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