داعش تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات في كابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة واشنطن بوست صرحت أن تنظيم داعش الإرهابي التكفيري كان مسؤولاً عن تفجيرات يوم أمس التي وقعت في العاصمة الافغانية والتي ذهب ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.

وقام تنظيم داعش الارهابي بتفخيخ سيارتين في الاحياء الشيعية، حيث خلف هذا الانفجار سبعة قتلى.

وكما تبنى تنظيم "داعش" الارهابي منذ عدة ايام الهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين واستهدف خبراء في نزع الألغام شمال أفغانستان، وفق بيان تناقلته حسابات مقربة من التنظيم.

وقال التنظيم إنه اقتحم مقر منظمة "هالو تراست" البريطانية الخيرية حيث جمع العاملين في غرفتين قبل إطلاق النار عليهم. واستهدف الهجوم الذي نفذته مجموعة من المسلحين الملثمين مكتبا لمنظمة HALO Trust الأمريكية البريطانية غير الحكومية في منطقة بغلان مرزاكي بالولاية./انتهى/