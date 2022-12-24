إيران تدين التفجير الإرهابي في اسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القسم الاعلامي في السفارة الايرانية في اسلام آباد في بيان اصدره اليوم انه يدين التفجير الارهابي الذي وقع يوم أمس في باكستان، واعرب عن تعازيه للحكومة والشعب الباكستاني والتضامن مع ضحايا هذا الهجوم الشنيع.

وادى انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري يوم أمس الجمعة في العاصمة اسلام آباد الى مقتل شرطي وجرح 4 آخرين فيما اعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم الارهابي.

وأشارت مصادر في الشرطة المحلية إلى أن الانفجار هز بعد أن أوقفت الشرطة السيارة لتفتيشها، وأضافت قناة "Dawn" أن الشرطة أكدت التقارير حول وقوع الانفجار بالقرب من عيادة طبية في منطقة "I-10" للمدينة.

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