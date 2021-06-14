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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٠٢ ص

وزارة الإرشاد اليمنية تدين منع النظام السعودي فريضة الحج للعام الثاني

وزارة الإرشاد اليمنية تدين منع النظام السعودي فريضة الحج للعام الثاني

أدانت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، منع النظام السعودي لفريضة الحج المقدسة للعام الثاني على التوالي وصده المتواصل عن المسجد الحرام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبرت وزارة الإرشاد في بيان لها قرار النظام السعودي خطوة ممنهجة في سياق الدور المكشوف الذي يقوم به في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني.

وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالنظام السعودي بدل أن يقدم على منع الحج أن يقوم بالترتيبات والإجراءات والمعالجات الصحيحة والسليمة.

وأكدت أن المستفيد من منع الحج أعداء الإسلام وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل الذين يرون في الحج خطورة بالغة عليهم كمؤتمر إسلامي عالمي يعزز وحدة الأمة الإسلامية.

ولفتت إلى أن ما عاناه اليمنيون خلال أكثر من 6 سنوات بشأن الحج أصبح النظام السعودي يعمه على جميع المسلمين.

وشددت وزارة الإرشاد أن على شعوب وأحرار العالم الإسلامي الإدانة والاستنكار ورفع الصوت عالياً أمام هذا الصلف السعودي والسكوت على ذلك جريمة لا يجوز تمريرها.

ودعت الدول الإسلامية إلى استنكار هذه الخطوة وإلى العمل على رفع يد النظام السعودي عن المقدسات الإسلامية وإدارة شؤون الحج والعمرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1915304
https://ar.mehrnews.com/news/1915304/

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