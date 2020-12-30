ايران وتركيا تبحثان حول الحج مستقبلاً

وأفادت وكالة مهر للانباء ان مسؤولي الحج في ايران وتركيا عقدوا اجتماعاً عبر الفضاء المجازي بحثوا خلاله عملية الحج في المستقبل خاصة في الأوضاع التي فرضها انتشار وباء كورونا.

وأكد ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحج والعمرة، أن إيران وتركيا كدولتين متجاورتين ورائدتين يمكنهما لعب دور كبير في مجال الحج والعمرة في العالم الإسلامي من خلال تشكيل مجموعات عمل وتعاون مشترك يتم من خلالها الاستفادة من تجارب البلدين لتحسين أداء فريضة الحج.

من جانبه أشار رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية إلى إيران وتركيا كبلدين رائدين في مجال الحج وأعرب عن أمله في أن تكون تحركات واستعدادات البلدين نموذجا يحتذى به من قبل الدول الإسلامية الأخرى.

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