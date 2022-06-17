يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التفكير في كيفية الرد على ملايين الجياع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف بيسكوف: "من المعروف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالذات، لا يسمحان بتسديد أسعار الأسمدة الروسية، وهما بالذات لا يسمحان بتأمين السفن الناقلة لها".

ونوه بيسكوف بأن الولايات المتحدة، قامت في البداية بفرض قيود على الأسمدة الروسية، ولكنها وبخلاف رفاقها الأوروبيين، أدركت بسرعة جدية الأمر، وساوت الأسمدة بالمنتجات الأساسية ورفعت القيود عنها.

وتابع ممثل الكرملين: "لكن لا تزال هناك قيود غير مباشرة – مثلا على التأمين، على السفن، وعدم قبول الموانئ دخول السفن الروسية. وكل هذا للأسف، أدى إلى تخفيض ما يقرب من 40٪ من جميع عمليات التسليم. ويجب على هذه الدول بالذات التفكير حول كيفية الرد على الملايين العديدة من الجياع الذين قد يظهرون لاحقا في العالم".

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