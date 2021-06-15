السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر “في أقرب فرصة”

وكالة مهر للأنباء_ ”القدس العربي”: تشهد العاصمة القطرية حراكاً دبلوماسياً واسعاً، لحشد الدعم والتأييد لكل من مصر والسودان في ملف سد النهضة. واستقبل أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" ، في الديوان الأميري، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع التشاوري، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية “بشأن تطورات ملف سد النهضة”.

وجرى خلال الاجتماع بحسب وكالة الأنباء القطرية، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما آخر المستجدات في المنطقة.

من جانب آخر تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قام بتسليمها سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال استقباله من أمير قطر، في مكتبه بالديوان الأميري.

وكشفت وزارة الخارجية المصرية أن شكري نقل دعوة الرئيس المصري إلى أمير قطر لـ”زيارة القاهرة في أقرب فرصة”.

ووصل سامح شكري إلى الدوحة، في زيارة رسمية لتعزيز التعاون والمشاركة في اجتماعين لوزراء الخارجية العرب، للتباحث بشأن الوضع العربي الراهن، وأزمة سد “النهضة”.

وزيارة وزير الخارجية المصري هي الأولى للدوحة منذ صيف 2013، عندما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية رفض قطر خطوة الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.