انتاج لقاح كورونا الايراني في ظل الحظر باعثٌ على الفخر والاعتزاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك التصريح جاء خلال اجتماع اللجان المختصة المعنية بمكافحة وباء كورونا في ايران، والتي عقدت مساء اليوم الاربعاء بحضور الرئيس روحاني.

ولفت رئيس الجمهورية، الى الانتخابات الرئاسية القادمة؛ مؤكدا ان اجراء هذه الانتخابات مع رعاية كامل التعليمات الوقائية والصحية يضمن سلامة المواطنين والناخبين والمشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه العملية.

وتابع روحاني : ان الحكومة كرست الجهود والطاقات بهدف اجراء انتخابات سليمة والحفاظ على سلامة المواطنين والناخبين، لنسطر ملحمة جديدة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر ان ممثلي وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، قدموا في هذا الاجتماع تقريرا حول اخر المستجدات المتعلقة بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل البلاد، بما فيها ذلك صدور تصريح منظمة الغذاء والدواء حول تطعيم المواطنين بلقاح "كوف بركت" المنتج محليا.

علما ان انتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشرة في البلاد تجري بعد غد الجمعة 18 حزيران /يونيو؛ بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية البرلمانية.

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