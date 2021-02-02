لقاح كورونا الإيراني في الاسواق في أبريل القادم

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في تصرح للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش معرض المنجزات الاجتماعية للجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني، أعرب محمد مخبر عن أمله الكبير ببدء التطعيم باللقاح الإيراني ضد كورونا بحلول نيسان / أبريل القادم.

وذكر أن عملية إنتاج اللقاح الإيراني، تسير بشكل ممتاز وإن المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح الإيراني الأول تقترب من الاكتمال، مشيرا الى أن 56 متطوعا آخرا سيتلقون اللقاح خلال الايام القليلة القادمة، بعدها يتم الانتقال الى المرحلة الثانية .

وأشار الى ان اللقاح الإيراني يقضي على الفيروس البريطاني المتحور بشكل كامل، ومن المحتمل انه يقضي على فيروسات اخرى يمكن ان تتحور مستقبلا.

وذكر رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) ان دولا عديدة ومن بينها دول مجاورة أعلنت رغبتها في الاستفادة من اللقاح الإيراني لكنها لم تطلب ذلك رسميا بعد.

واوضح انه هناك ثلاث خطوط اخرى لانتاح لقاحات كورونا في البلاد وصلت مرحلة الاختبار البشري وبانتظار الترخيص من وزارة الصحة لتنفيذ هذه المرحلة .

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المصدر: ارنا