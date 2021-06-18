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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٧:١١ ص

بدءا من الساعة السابعة صباحا؛

مراكز الاقتراع تفتح ابوابها في ايران لانتخاب رئيس للجمهورية الاسلامية

مراكز الاقتراع تفتح ابوابها في ايران لانتخاب رئيس للجمهورية الاسلامية

بدءاً من الساعة السابعة من صباح الثامن عشر من الشهر الجاري وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فتحت مراكز الاقتراع في عموم ايران ابوابها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن فترة الانتخابات التي ستنطلق يوم الجمعة ستکون من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف فجراً بتوقيت القدس الشريف) لغاية الساعة الثانية عشرة مساءً (العاشرة والنصف مساء بتوقيت القدس الشريف)، كاشفاً إمكانية التمديد لغاية الثانية فجر السبت في حال الضرورة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في إيران وللرعايا الإيرانيين في الخارج الیوم الجمعة، يتنافس فيها 4 مرشحين هم: ابراهيم رئيسي، محسن رضائي، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، و عبدالناصر همتي، بعد انسحاب المرشحين محسن مهر علي زادة وعلي رضا زاكاني، وسعيد جليلي.

ومن المقرر ان يدلي سماحة قائد الثورة الاسلامية بصوته صباح الجمعة و في تمام الساعة السابعة في حسينية الامام الخميني ( قدس سره ) بالعاصمة طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1915402
https://ar.mehrnews.com/news/1915402/

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