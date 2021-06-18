الداخلية الايرانية تحث المراقبين على الاشراف المنتظم لسير العملية الانتخابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار عبدالرضا رحماني فضلي في تصريح بهيئة الانتخابات اليوم الجمعة، أن بالتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية نشهد انطلاق الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية والسادسة للمجالس البلدية للمدن والقرى.

ورجا الله تعالى التوفيق في صيانة رأي الشعب وتنظيم انتخابات شرعية مع رعاية الاشتراطات الصحية.

ودعا كافة المشرفين والعاملين لبدء العمل في اكثر من 66 الف لجنة انتخابية لرئاسة الجمهورية و75 الف لجنة لانتخابات مجالس البلدية للمدن والقرى.

وشدد على المراقبين والمشرفين الابلاغ عن حالات الانتهاكات اذا ما حدثت، والحفاظ على التصويت الذي يمثل ارادة الشعب في انتقال السلطة.

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