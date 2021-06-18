يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني/ الشعب هو من سيقرر مستقبل البلاد للسنوات المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في تصريح للصحفيين عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في ايران صباح اليوم، ان الشعب الايراني سيرى خيرا من هذه الانتخابات.

واكد سماحته ان الشعب الإيراني هو من سيقرر مصير البلاد للسنوات المقبلة عبر مشاركته في الانتخابات الرئاسية، قائلا: أدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقرير مصيره ومستقبل البلاد.

وقال قائد الثورة الاسلامية، "يوم الانتخابات هو يوم الشعب الايراني، اليوم الشعب هو المدير الرئيسي للساحة، شعبنا اليوم من خلال حضوره امام صناديق الاقتراع وادلائه بصوته هو من يعين الوضع العام والاساسي للبلاد في الاعوام القادمة ".

واعتبر سماحته ان تصويت الشعب في الانتخابات هو أمر مهم لبناء لمستقبله ، مؤكدا ان الشعب اليوم في الساحة وهو من يتحكم بها بحضوره الى صناديق الاقتراع مشددا ان يوم الانتخابات هو يوم الشعب الايراني.

واضاف قائد الثورة الاسلامية: اي عمل يقوم به الشعب من صباح اليوم وحتى المساء يساهم في بناء مستقبلهم.

وقال قائد الثورة: هذا بالضبط هو السبب الذي يجعل الحكمة تملي على الجميع المشاركة في هذا الاختبار الوطني والوطني.

ولفت سماحته : صوت واحد هو ايضا مهم ، ولايقول احد اي شيئ سيحدث مع صوت واحد ، فهذا الامر هام وضروري ويجب ان يحدث باسرع مايمكن.

وفتحت مراكز الإقتراع في إيران ابوابها امام الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية للبلاد.

وبحسب الاحصاءات الرسمية فان قرابة الستين مليون ايراني مدعوون للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشرة وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية السادسة والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

وقالت السلطات في وقت سابق انه تم تخصيص نحو سبعة وستين الف مركز اقتراع.

يذكر ان الانتخابات بدات في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر ان تستمر حتى الثانية من فجر الاحد.

ويدلي الايرانيون اليوم بصوتهم اليوم حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.