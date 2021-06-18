https://ar.mehrnews.com/news/1915417/ ١٨/٠٦/٢٠٢١, ١:١٨ م رمز الخبر 1915417 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٨/٠٦/٢٠٢١, ١:١٨ م شريط مصور؛ أجواء مرقد الشهيد الحاج "قاسم سليماني" في يوم الانتخابات يمكنك مشاهدة صفوف الاقتراع المزدحمة بالقرب من مرقد الشهيد الحاج "قاسم سليماني" في يوم الانتخابات بمدينة كرمان. تحميل 25 MB رمز الخبر 1915417 کپی شد سمات الانتخابات الرئاسية ايران الحاج قاسم سليماني محتوى ذات صلة الانتخابات فرصة كبيرة للشعب لحل المشاكل لم نشهد حالة واحدة من انعدام الأمن/الانتخابات الايرانية محط انظار العالم الداخلية الايرانية تحث المراقبين على الاشراف المنتظم لسير العملية الانتخابية
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