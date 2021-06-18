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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١:١٨ م

شريط مصور؛

أجواء مرقد الشهيد الحاج "قاسم سليماني" في يوم الانتخابات

أجواء مرقد الشهيد الحاج "قاسم سليماني" في يوم الانتخابات

يمكنك مشاهدة صفوف الاقتراع المزدحمة بالقرب من مرقد الشهيد الحاج "قاسم سليماني" في يوم الانتخابات بمدينة كرمان.

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رمز الخبر 1915417
https://ar.mehrnews.com/news/1915417/

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