الانتخابات فرصة كبيرة للشعب لحل المشاكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف قال في تصريح للصحفيين بعد الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي، "ان الانتخابات فرصة كبيرة بالنسبة للشعب لتغيير ادارة البلاد".

واضاف: من واجب شعبنا اتخاذ قرارات دقيقة لأنهم هم من يقررون مصير إدارة البلاد لأربع سنوات وكذلك المجالس البلدية، ومن واجبنا في مجلس الشورى الاسلامي أن نتابع ونراقب مطالب الناس وبرامج الحكومة المستقبلية وأداء المجالس البلدية، حتى لا يشعر الشعب أن المطالب والوعود لم تتحقق.

واعرب رئيس البرلمان الايراني عن امله في ان تتعاون الحكومة المقبلة مع السلطتين المقننة والقضائية لحل قضايا البلاد وتحسين الاوضاع الراهنة.

وتابع قاليباف: الحل ليس مقاطعة صندوق الاقتراع، الحل يكمن في المشاركة في الانتخابات، والانتخابات جيدة لحل المشاكل من خلال تغيير إدارة البلاد التي هي السبب الرئيسي للمشاكل وليس نقص الامكانيات والتخصيصات.

واعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن اعتقاده بامكانية إرساء الاستقرار في البلاد من خلال تنفيذ خطة خمسية للتنمية./انتهى/