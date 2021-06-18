لم نشهد حالة واحدة من انعدام الأمن/الانتخابات الايرانية محط انظار العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال تفقده للجنة الانتخابات بوزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة ادلى روحاني بصوته في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بالتزامن مع الدورة السادسة للمجالس البلدية، والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة.

وفي تصريح للمراسلين قال روحاني : فيما يتعلق بالأمن ، لم نشهد حالة واحدة من انعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد ، وهو أمر مهم للغاية، كما يتم اتباع البروتوكولات الصحية في جميع المجالات.

واضاف: تجري عملية الانتخابات الالكترونية خطوة بخطوة، ونخطو خطوة للأمام كل عام ، والوضع الحالي يوضح عدد الناخبين الذين صوتوا في جميع محافظات البلاد والتأكد من هوية الناخب من أهم القضايا من خلال النظام الإلكتروني.

واشار الى ان عملية التصويت تجري بصورة آلية في الكثير من مراكز المحافظات، ونأمل أن تتم جزء مهم من عملية التصويت في المستقبل بشكل آلي، مما يسهم في تحقيق الشفافية.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان عملية التصويت وفرز الاصوات يخضعان للعملية الالكترونية وقال : لم نشهد خرقا للبروتوكولات الصحية خلال العملية الانتخابية حتى الآن.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: هذه الانتخابات مهمة جدا، إنها انتخابات رئاسية مهمة ، وهي من أهم الانتخابات كل 4 سنوات بالنظر إلى الصلاحيات والمسؤوليات الكبيرة المنصوص عليها في الدستور لرئيس الجمهورية، داعيا المواطنين الى التوجه الى صناديق الاقتراع.

وأكد روحاني انه على مدى 42 عاما كانت الانتخابات الايرانية محط انظار العالم، وان هذه الانتخابات ستؤدي الى سرور الاصدقاء وغيظ الاعداء وخيبة أملهم.

وقال: العالم كله ينظر اليوم إلى صناديق الاقتراع وصفوف الشعب، وان شاء الله فان كل محبي إيران في العالم سيكونون سعداء وستدخل اليأس في نفوس أعداء إيران.

واعرب روحاني عن أمله في أن يقوم الشعب الايراني بواجبه الثوري في المشاركة في الانتخابات مع الالتزام بالتعليمات الصحية.

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