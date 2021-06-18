ظريف: استحالة إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي/ العراقيل الأمريكية للاتفاق غير قانونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال لقاء ظريف الیوم الجمعة في مدينة انطاليا بتركيا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اطار اجتماع "منتدى انطاليا الدبلوماسي".

وأشار ظريف خلال اللقاء إلى التجربة المريرة للشعب الإيراني فيما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة الاتفاق النووي الایراني في عهد ترامب، معربا عن أمله في أن تكون المحادثات الجارية في فيينا مثمرة.

واشار الى الوضع الحالي في أفغانستان، معتبرا وجود خلافات بين الحكومة والتيارات السياسية الأخرى بافغانستان من مشاكل خطيرة في التعامل مع انعدام الأمن في هذا البلد.

من جانبه ، أعرب جوزيب بوريل خلال الاجتماع عن أمله في أن تكون محادثات فيينا مثمرة، مستعرضا آخر التطورات في الشرق الأوسط وأفغانستان وأمريكا اللاتينية.

وعلى هامش المنتدى التقى ظريف منذ امس الخمیس بنظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس المجلس الاعلى للمصالحة الافغانية عبدالله عبدالله الى جانب وزير الخارجية الافغاني السابق ومن قادة الجمعية الاسلامية في بلاده صلاح الدين رباني.

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وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى انطاليا امس الخميس للمشاركة في اجتماع المنتدى الدبلوماسي تلبية لدعوة من نظيره التركي مولود جاووش اوغلو.

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