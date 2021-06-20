الاعتماد على الايرادات النفطية هبط الى ما يقلّ عن 10 بالمئة في الموازنة العامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف روحاني في اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية اليوم الاحد، أن الحكومة تستهدف عبر توجه ممنهج توفير النقد الاجنبي اللازم لدعم شبكة التأمين والانتاج والتوزيع، لإعادته لمسار النمو والاستقرار.

واستطرد أن الحكومة لطالما وفرت العملة لتغطية واردات السلع الاساسية والادوية ودعم الطبقة الاكثر عرضة للضرر في المجتمع، وبذلت جهودا لمقاومة الحظر ضد البلاد.

وأشار أن السنة المالية الفائتة – انتهت 20 مارس/آذار 2021 – شهدت بجانب الحظر وتداعيات جائحة كورونا، انخفاض أسعار النفط ما أدى لهبوط ايرادات الحكومة اكثر من 100 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية من الحرب الاقتصادية.

روحاني أردف أن الحكومة في ظل هذه الاوضاع استخدمت أساليب غير مألوفة لبيع النفط الخام والمشتقات، وقللت بدورها اعتماد الموازنة العامة على الايرادات النفطية، بحيث هبط الاعتماد على هذا المداخيل الى أقل من 10 بالمئة، من المستوى السابق 42 بالمئة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

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