أميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر بنفسها/تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بكورونا

ظريف: أميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر بنفسها/الاجانب سيغادرون المنطقة عاجلا أم آجلا

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا هي التي خرقت الاتفاق النووي وعليها هي نفسها اصلاح الامر، وشدد على "ان الاجانب سيغادرون المنطقة عاجلا أم آجلا. علينا نحن انفسنا استلام زمام الامور فيها".

سلامي: الحرس الثوري مستعد لمواصلة العمل مع الحكومة لخدمة الشعب

وجّه القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي برقية الى الرئيس المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي هنأ فيها بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، ومؤكدا استعداد الحرس الثوري الشامل لمواصلة التعاون مع الحكومة القادمة للتقدم ببرامجها الانمائية وخدمة الشعب

عراقجي: اقتربنا من الاتفاق اكثر من اي وقت مضى / الوقت قد حان لتتخذ الاطراف المقابلة قراراتها

قال رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا حول احياء الاتفاق النووي، انه لقد اقتربنا من التوصل الى اتفاق اكثر من اي وقت مضى.

الرئيس روحاني: الاعتماد على الايرادات النفطية هبط الى ما يقلّ عن 10 بالمئة في الموازنة العامة

أكد الرئيس حسن روحاني أن أولوية الحكومة تتمثل في توفير السلع الأساسية وزيادة الرفاه الاجتماعي في السنة المالية الجارية البادئة 21 مارس/آذار 2021.

وزارة الصحة: تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الأحد) الى 82 الفا و965 شخصا، بعد تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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