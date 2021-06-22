سنمضي على خطى الشهيد الحاج سليماني والمثل العليا للثورة/تسجيل 136 وفاة بكورونا

في مؤتمر صحفي؛ رئيسي: سنمضي على خطى الشهيد الحاج سليماني والمثل العليا للثورة الإسلامية

عقد الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي، مؤتمره الصحفي الاول حيث استهل كلامه بالتنويه الى ان ملحمة حضور الشعب الايراني عند صناديق الاقتراع تجسد الحضور المفعم بالارادة للشعب الايراني رغم الحرب النفسية للاعداء، وحملت رسالة الوحدة والتضامن.

الخارجية الإيرانية: الجولة القادمة لمفاوضات فيينا قد تكون النهائية/عراقجي في طهران لتقديم تقريره عن المفاوضات

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بأن الجولة القادمة لمفاوضات فيينا قد تكون النهائية، فيما نوه ان ما تبقى بحاجة الى قرار سياسي من جميع الاطراف، موضحا ان السيد عراقجي رئيس الوفد الايراني هو الآن في طهران لتقديم تقريره عن المفاوضات.

خلال مراسم؛ روحاني يعلن عن خطط لافتتاح سوق عالمية للبورصة في المناطق التجارية الحرة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن زيادة الاستثمارات الموظفة في المناطق التجارية الحرة تظهر فشل الحظر المفروض، الذي سيرفع قريبا.

خطيب زادة : نتابع بقلق الاوضاع الراهنة في افغانستان ونطالب بمواصلة الحوار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة "اننا ندعو الجميع، انطلاقا من موقف الجمهورية الاسلامية الثابت، الى خفض التصعيد ومواصلة الحوار المبدئي بين الافغان والولاء الى مستقبل السلام بمشاركة جميع الاقوات والاقليات في افغانستان.

بواسطة شركة معرفية إيرانية؛ توطين تقنية إنتاج السبائك المتقدمة لإنتاج توربينات غازية

قامت شركة معرفية إيرانية بتوطين تقنية إنتاج السبائك المتقدمة لإنتاج توربينات غازية بمكونات إيرانية.

وزارة الصحة: تسجيل 136 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الاثنین) الى 83 الفا و101 شخصا، بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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