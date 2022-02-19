الرئيس الايراني: أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن الغاء الحظر وتقديم ضمانات بناءة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، اكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل الغاء الحظر وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق القضايا والمزاعم السياسية.

واشار الرئيس الإيراني إلى تقديم إيران مبادرات بناءة خلال محادثات فيينا، مبيناً ان طهران درست مقترحات الأطراف الأخرى بناءً على مدى تطابقها مع مصالح الشعب الإيراني ومؤكداً ان سياسة الضغوط على الشعب الإيراني تقوض فرص الوصول إلى اتفاق.

ولفت حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، الى الدور البارز للجمهورية الاسلامية في محاربة الارهاب لاسيما في العراق وسوريا، قائلاً: "لو لم تكن مقاومة إيران ولا سيما الشهيد سليماني حاضرة لكان داعش اليوم في أوروبا".

ومن جهته اكد الرئيس الفرنسي على أمله في ان تفضي محادثات فيينا إلى نتائجها المرجوة في التوصل إلى اتفاق بين الاطراف المفاوضة بالقول: "نأمل أن تثمر المحادثات في أقرب وقتٍ ممكن"./انتهى/