زعيم كوريا الشمالية يهنئ رئيسي بفوزه في الإنتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه قال كيم جونغ أون في برقية التهنئة: بالنيابة عن كوريا الشمالية حكومةً وشعباً، أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً جديداً لإيران. فوزك في الانتخابات يدل على ثقة وتوقعات الشعب الإيراني العميقة منك.

ومضى في التأكيد على ضرورة التعاون والعلاقات الودية بين البلدين، متمنياً التوفيق في بناء إيران قوية.

وكان ابراهيم رئيسي قد فاز في انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم الجمعة 18 حزيران /يونيو بحصوله على اكثر من 17 مليونا و 900 الف صوت اي 62 بالمائة من اصوات الناخبين المشاركين في عملية التصويت.

/انتهى/