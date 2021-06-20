السيد حسن نصر الله يهنئ ابراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بارك السيد نصر الله للسيد رئيسي: "الفوز الكبير بثقة الشعب العظيم وانتخابكم رئيساً في مرحلة حساسة من تاريخ إيران".

وقال: "فوزكم أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب منطقتنا بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات"، مضيفاً: "يتطلع إليكم المقاومون والأحرار ويرون فيكم حصناً وسنداً قوياً في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين".

وتلقى رئيسي رسائل تهنئة بفوزه من رؤساء العالم، كذلك هنئت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائد الثورة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعباً، بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات الرّئاسية.

كما باركت فصائل فلسطينية انتخاب إبراهيم رئيسه بعد الإعلان رسمياً عن فوزه، وتثمن "الدور الإيراني الكبير في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني ومقاومته".

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