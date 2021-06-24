العلاقات الإعلامية في حزب الله تستنكر حجب الادارة الاميركية لمواقع اعلامية

وقال عفيف، في تصريح اليوم الخميس، لقد أرادت الإدارة الأميركية من هذه الخطوة السيئة حجب الحقيقة عن الجرائم والفظائع التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد شعوب منطقتنا المظلومة خصوصا في فلسطين واليمن حيث يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والحصار.

أضاف : اننا اذ نعبر عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب هذه المواقع الشريفة التي لن تتمكن أي قوة مهما بلغت غطرستها من إخفاء نور الحقيقة التي تصدح بها، ندعو إلى أوسع حملة تضامن مع هذه المؤسسات الإعلامية لتستمر في تأدية رسالتها الإنسانية الصادقة .

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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