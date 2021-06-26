مسيرة حاشدة لأطفال صعدة تنديدا بمواقف الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان مسيرة أطفال صعدة، أن "قرار أمين عام الأمم المتحدة مرفوض ولم يعد يهمنا ما يصدر منها فنحن نعتبرها شريكة في كل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان وهي من تشرعن الحصار".

وأكد الأطفال في بيانهم: "سنواصل تعليمنا ولو فوق أنقاض مدارسنا وليس باستطاعة أحد أن يضلل علينا فنحن نعرف من قتلنا وقتل امهاتنا وإخواننا واخواتنا وآباءنا وشردنا ولا يزال يجوعنا".

وختم الأطفال بيانهم بالتحية للمجاهدين الأبطال "نرفع لقائد ثورتنا ولرجال جيشنا ولجاننا الشعبية التحية والتقدير ولآبائنا وإخواننا وزملائنا الشهداء".

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