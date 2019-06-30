الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 7500 طفل في اليمن منذ 2013

وذكر تقرير أصدره الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، اول أمس الجمعة، أن هذه الحالات تعد بين 11779 حالة انتهاك صارخ لحقوق الأطفال وثقتها الأمم المتحدة في اليمن خلال هذه الفترة، مرجحا أن الوضع الحقيقي أسوأ من ذلك، بسبب صعوبة متابعة الوضع الإنساني في هذا البلد. وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، من أن معاناة الأطفال اليمنيين تفاقمت خلال هذه الفترة وبلغت مستوى مروعا، على الرغم من اتخاذ أطراف النزاع بعض الإجراءات الإيجابية. ودعت المسؤولة الأممية “أطراف النزاع وكل من لديه تأثير عليها إلى إعطاء الأولوية لجهود السلام والانخراط بشكل فعال في المفاوضات الجارية بخصوص تسوية النزاع”، حسب قولها.

المصدر: روسيا اليوم