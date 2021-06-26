إيران غير مطالبة بالوفاء بأي التزام خارج عن اطار الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إنه لولا المحادثات في فيينا، لما توصلنا إلى تفاهم تقني لمدة ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا إلى تمديده لمدة شهر واحد.

واكد الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها كاظم غريب أبادي، في مقابلة متلفزة بشان التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التفاهم الفني المشترك بين إيران والوكالة الذرية قبل وقف الاجراءات الطوعية للبروتوكول الاضافي، انه بعد انتهاء التفاهم الربع سنوي، قررت الجمهورية الإسلامية الايرانية عدم تمديد التفاهم الفني المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن بحسن نية، ستسجل إيران بيانات الكاميرات الخاصة بالوكالة لمدة شهر واحد./انتهى/