ايران تولي اهتمام خاص بتطوير العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهنام بلوريان تحيات رئيس بلادنا إلى رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، في اشارة إلى ما يقرب من خمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية الودية بين البلدين.

وأعرب بلوريان عن امله بأن العلاقات بين البلدين ستتوسع أكثر من ذي قبل.

وأشار إلى اهتمام الجمهورية الإسلامية الايرانية بتطوير التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك سنغافورة.

كما صرح السفير الجديد لبلدنا في سنغافورة حول المحادثات النووية الجارية في فيينا: تعتقد الجمهورية الإسلامية الايرانية أن هذه المحادثات يمكن أن تكون ناجحة إذا تم تأمين حقوق الشعب الإيراني ورفع العقوبات.

ومن جانبه اعربت رئيسة سنغافورة عن تحياتها الحارة والصادقة إلى الرئيس الايراني وهنات السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الايرانية في منصبه الجديد. وتمنت التوفيق للسفير الايراني وأعربت عن دعم سنغافورة لمحادثات فيينا الحالية بشأن الاتفاق النووي متمنيةً للسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية النجاح في الاضطلاع بمسؤولياته وتوسيع العلاقات بين البلدين، وأعربت عن أملها في أن تؤدي هذه المحادثات إلى نتيجة إيجابية بموجب القانون الدولي.

/انتهى/