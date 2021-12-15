ايران تسمح لمنظمة الطاقة الذرية بنصب كاميرات في مجمع "تسا" بمدينة كرج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ايران سمحت لمنظمة الطاقة الذرية بنصب كاميرات في مجمع "تسا" بمدينة كرج، في خطوة منها لحل سوء التفاهم الذي حصل خلال زيارة غروسي الاخيرة لطهران.

وسمحت إيران طواعية باستبدال الكاميرات الجديدة بعد استكمال الجزء الرئيسي من التحقيقات القضائية والامنية على الكاميرات التالفة جراء العملية التخريبية التي اصابت المجمع، وكذلك بعد ادانة الوكالة الذرية للعمل التخريبي في مجمع "تسا" وقبول الفحص الفني للكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل التثبيت.

ولا يتعارض منح هذا الترخيص مع القانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي، ووفقا لنفس القانون فإن الصور التي تسجلها هذه الكاميرات الجديدة لن تقدم للوكالة مثل صور الكاميرات السابقة وستبقى مع إيران.

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