قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من مدن الضفة المحتلة، واعتقلت كل من:

سفيان مقدادي من مدينة البيرة، باسل حسام فوزي معلا من منزله في حي ام الشرايط، فراس الهريدي من منزله في مخيم الجلزون، أدهم حاتم الياسيني، من عناتا بالقدس المحتلة ، الأسير المحرر أحمد شحادة من عنبتا، ايهاب درية وليث سامر سليم من طولكرم.

كما أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤخرا، بيانا بشأن إحصائيات شهداء وجرحى الفلسطينيين في الاشتباكات مع النظام الصهيوني في الضفة الغربية. وقال البيان: "قتل مسلحون الصهاينة بالرصاص 34 فلسطينيا في الضفة الغربية الشهر الماضي (مايو) في أعقاب اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والصهاينة".

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