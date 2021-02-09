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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٤٩ م

حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا في الضفة الغربية

حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات عند البوابة الرئيسية لمخيم الدهيشة إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه هذه المواجهات أدت الى إصابة فتى يبلغ من العمر (17 عاما)، برصاصة في القدم، نقل الى مستشفى الجمعية العربية لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، وإسلام محمد سباتين (19 عاما) من منطقة البالوع في بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

ومن دورا غرب الخليل اعتقل الشاب عيسى محمد الرجوب ومجاهد أبو جحيشة من بلدة إذنا. فيما اعتقل الشابين محمد عصام البرغوثي واسحاق ابو عدوان من قرية كوبر في رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد يوسف زيادة من بلدة مادما بنابلس عقب مداهمة منزله، علماً أنه لم يمض على الافراج عنه سوى شهرين ونصف.

ومن بلدة الرام شمال القدس اعتقلت إسحاق أبو هدوان، ومن جنين اعتقلت نبيل جميل جرار وقيس حمدان وعمر علي ابو عبيد 20 عاماً.

/انتهى/

رمز الخبر 1911746

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