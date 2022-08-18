مواجهات نابلس تؤكد أن بندقية الشهيد النابلسي لم تسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القانوع، في بيان اليوم الخميس، إن "المواجهات تتسع في الضفة الغربية المحتلة كل يوم، وهي تؤكد ديمومة المقاومة والثورة الفلسطينية".

وأضاف أن "الاحتلال لن ينعم بالأمن أو الاستقرار في الضفة المحتلة، والشعب الفلسطيني يؤكد أنه يلتحم مع المقاومة، ولا يمكن في أي حال أن ينجح العدو في اقتلاعها وهي تتربع في قلوب شبابها".

وشدد على أن "محاولات الاحتلال كسر المقاومة لن تنجح، والضفة الغربية ليست ساحة مستباحة للاحتلال أو مستوطنيه".

ومساء أمس، استشهد شاب فلسطيني وأصيب نحو 31 آخرون، بالرصاص والاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

/انتهى/