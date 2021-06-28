يجب أن تكون حافلات المدن كهربائية وغازية / قفزة علمية في السنوات الثماني الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف روحاني لدى افتتاحه اليوم الاثنين عددا من المشاريع الوطنية المعرفية التي انجزتها المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية ، ان المحافظات الايرانية قد التحقت الواحدة تلو الاخرى بمسيرة انشاء المصانع القائمة على العلم والمعرفة ومن بينها المصنع الخلاَق الذي افتتح في محافظة كرمنشاه (غرب البلاد) اليوم.

واضافة الى مصنع كرمنشاه ، أفتتح الرئيس روحاني عبر آلية الفيديو كنفرانس المرصد الفلكي الوطني الايراني في مرتفعات كاشان والذي يعد الفريد من نوعه في المنطقة الجغرافية الممتدة من اسبانيا الى الهند ، الامر الذي يعد مفخرة علمية للجمهورية الاسلامية.

كما افتتح خط الباصات الكهربائية في طهران الذي تم انجازه بالتعاون مع الشركات المعرفية للاستفادة من الطاقة النظيفة وتقليل تلوث البيئة.

واعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه لتمكن الجمهورية الاسلامية من تحقيق كل هذه الانجازات في ظل الحرب الاقتصادية ، ومواصلتها لمسيرتها العلمية الخلاقة.

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