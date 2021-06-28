ايران والعراق يطالبان السعودية باتخاذ اللازم لتنظيم فريضة الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكد حجة الاسلام نواب على ارادة المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواصلة التعاون الوثيق والقائم على اسس الاخوة في شؤون الحج والزيارة مع العراق.

واضاف : ان امن واستقرار البلدين رهن ببعضهما الاخر، ونحن نرحب بتوسيع التعاون الثنائي في مجال الحج والزيارات الدينية بين طهران وبغداد.

وتطلع ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة (في ايران)، خلال الاتصال الهاتفي مع الشيخ المسعودي، ان يتم بجهود المسؤولين المعنيين في ايران والعراق استئناف الزيارات الدينية بين البلدين.

وحول مناسك الحج، قال حجة الاسلام نواب : ان السعودية تقاعست في هذا العام وعلى غرار العام الماضي بشان الاعلان عن شروط وقراراتها المتعلقة بتنظيم فريضة الحج؛ بل من دون التشاور مع الدول الاسلامية قررت على حصر هذه الفريضة بين مواطنيها او الجاليات المقيمة في هذا البلد فقط.

وتابع، لقد كان المتوقع من السلطات السعودية ان تتخذ الاجراءات المناسبة ليتم استقبال عدد محدد من زوار الدول الاخرى خلال مناسك الحج في هذا العام.

بدوره، اعرب رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية الشيخ سامي المسعودي، عن انتقاده لتعطيل فريضة الحج؛ داعيا الدول الاسلامي الاعلان عن مواقفها الرسمية في هذا الخصوص، والسلطات السعودية باتخاذ اللازم لتنظيم هذه الفريضة الاسلامية خلال العام القادم.

كما هنا الشيخ المسعودي خلال حديثه الهاتفي مع حجة الاسلام نواب اليوم، لمناسبة انتصارات محور المقاومة الاسلامية واجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية بنجاح، وانجازات ايران من بين الدول الاسلامية الاخرى في مجال انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي الختام اعرب رئيس هيئة الحج العراقية عن امله في تنمية العلاقات بين البلدين المسلمين ايران والعراق.

واعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، مؤخرا، ان اداء مناسك الحج للعام 2021 يقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج فقط.

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