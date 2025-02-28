طهران وبغداد تؤكدان على تسيير رحلات الزوار وتقديم تسهيلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي بيات، عقد في بغداد لقاءات منفصلة مع وزير الثقافة والسياحة والاثار ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة ومحافظ البنك المركزي لبحث تطوير التعاون وتقديم أي تسهيلات للزوار من الجانبين.

وتم التأكيد خلال اللقاءات على تسريع عملية تفعيل مذكرة التفاهم بين وزيري خارجية البلدين بشأن تسهيل وتطوير حركة الزوار بين إيران والعراق.

ورحب وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكّاك البدراني، بالوفد الايراني مؤكداً أن العراق تربطه علاقات استراتيجيةٌ، وعميقةٌ، ومتينةٌ، بالجمهورية الإسلامية الايرانية، موضحاً أن الوزارة تتبنى مشاريع كثيرة للانفتاح على العلاقات بين الدول التي تحيط بالعراق ولديها الكثير من آفاق العمل على الأصعدة الثقافية، والفنية، والسياحية، وغيرها.

بحث الجانبان، سبل تفعيل التعاون في مجالات الثقافة، والفن، والسياحة، والآثار، والصناعات اليدوية وتفعيل الاتفاقيات الثقافية بين البلدين، ووضع خطوطٍ عريضة، وخطوات عملٍ للتعاون المشترك ومنها إنجاز مذكرة التفاهم للتبادل السياحي مع الجانب الإيراني وتبادل الخبرات.

من جانبه اعرب الوفد الايراني عن شكره للتعاون الذي ابداه الوزير، متمنين أن تكون مدة استيزاره فرصةً لنجاح العلاقات الثقافية بين البلدين، وخاصة في مجال السياحة.

كما استقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي الشيخ سامي المسعودي رئيس منظمة الحج والعمرة والزيارة الإيراني علي رضا بيات والوفد المرافق له، بحضور الكادر المتقدم في الهيئة والسفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق.

وذكرت الهيئة في بيان لها ، ان" اللقاء الذي عقد في بغداد يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تنظيم شؤون الحج والعمرة، حيث شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول سبل تسهيل إجراءات الحج والعمرة للمواطنين العراقيين والإيرانيين، بما في ذلك تنسيق الخدمات اللوجستية وتوفير كامل الرعاية لضيوف الرحمن.

وأكد الجانبان على" أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالحج والعمرة في البلدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج".

من جهته اعرب الشيخ سامي المسعودي عن " سعادته بتواجد وفد منظمة الحج والعمرة والزيارة الإيراني برئاسة السيد علي رضا بيات في بغداد، مؤكدا ان هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الحج والعمرة، بما يخدم مصالح الحجاج ويحقق الأهداف المشتركة للدول الإسلامية في هذا المجال".

بدوره قدم رئيس منظمة الحج والعمرة والزيارة الايراني علي رضا بيات، شكره الى الشيخ المسعودي لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا ان بعثة الحج العراقية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما مميزا في خدماتها للحجاج، وهذا ما وضح جليا بتصنيفها كأفضل بعثة حج إسلامية.

واعرب بيات عن" امله ان تسهم هذه الزيارات بتبادل الخبرات بين البلدين الجارين بما يحقق المنفعة المرجوة لحجاج بيت الله الحرام".

ورحب رئيس منظمة الحج والزيارة، بمقترح عقد اجتماع ثلاثي لمسؤولي الحج من إيران والعراق والسعودية لإزالة بعض العقبات والقيود، وأبدى استعداده لاستضافة هذا الاجتماع في طهران.

كما التقى رئيس منظمة الحج والزيارة والوفد المرافق له مع محافظ البنك المركزي العراقي ، حيث بحث الجانبان سبل التعاملات المالية لتوفير أفضل الخدمات الإدارية للحجاج، وبحث الحلول القائمة لتحويل النقد الأجنبي للحجاج الإيرانيين عبر العراق.

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