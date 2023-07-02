بعثة الحج العراقية تفوز بالجائزة الكبری

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حصلت بعثة الحج العراقية على المركز الاولِ بجائزة 'لبيّتم' لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها لهذا الموسم.

في منافسة شاركت فيها بعثات اثنين وسبعين دولة من مختلف الدول العربية والإسلامية فاز العراق بالمركز الأول وحصلت بعثة الحج العراقية على المرتبة الأولى بجائزة 'لبيتم' للعام الهجري الحالي والتي تصدرها وزارة الحج السعودية لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها. وهذه الجائزة تكريمية شرفية ومعنوية تمنح لأفضل الدول تنظيما في أداء مناسك الحج.

وزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة سلم رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي الجائزة الكبرى كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة:"أهنئ الاخوة في العراق علی حصولهم علی المرکز الاول في تنظيم الخدمات والتعاقدات وانجازها کأول دولة لديها تنظيم متميز في خدمة الحجاج والمعتمرين".

ووفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية سامي المسعودي، اعتمدت وزارة الحج السعودية في هذا التقييم معايير تستند إلى الجانب التنظيمي لكل بلد، وكذلك التوثيق، وإيجار السكن والإعاشة والنقل الداخلي والخارجي، والتفويج إلى المشاعر وأماكن الحجيج حسب الفئات، فضلا عن معيار البعثتين الطبية والإدارية.

وجرت المنافسة وفق آلية تجميع النقاط التي تخص حسن الإدارة والتنظيم والتوثيق، فضلا عن الالتزام بالقوانين وعدم وجود خروق، حيث استمرت دراسة أداء البعثة العراقية شهرا.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هنأ بعثة الحج العراقية لحصولها على المرتبة الأولى بين بعثات دول العالم الإسلامي. معتبرا أن هذا التكريم يعكس الاهتمام والرعاية اللذين توليهما الحكومة للارتقاء بعمل المؤسسات في تقديم الخدمة للعراقيين في كل وقت ومكان.

وباركت دار الإفتاء العراقية هذه الجائزة للحجاج العراقيين، مشيدة بجهود هيئة الحج العراقية، وكذلك الفرق الإدارية والشرعية والخدمية والطبية.

يذكر أن عدد الحجاج العراقيين لموسم الحج الحالي بلغ أكثر من 41 ألفا، طبقا للحصة المقررة للعراق، بما فيهم حجاج إقليم كردستان، حسب هيئة الحج العراقية التي أكدت تخصيص 15% من الحصة لذوي الشهداء، وتم اختيار الباقين وفق نظام القرعة.

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