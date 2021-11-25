اتخذنا كافة الاجراءات لمعاقبة منفذي جريمة اغتيال سليماني والمهندس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت اللجنة العراقية الإيرانية في بيانٍ لها لفت التحقيق إلى استخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين الحكومة العراقية والإيرانية، واكدت مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين.

ووفق اللجنة، ستعقد الجولة التالية بإجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران وقد وقع البيان المشترك من الجانب العراقي رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب، ومن الجانب الايراني مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية.

يذكر أن مطلع العام 2020،استشهاد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي./انتهى/